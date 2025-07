SP: primeira quinzena de julho é a mais fria em 10 anos

A primeira quinzena de julho foi a mais fria na capital paulista nos últimos 10 anos. Sete dos primeiros 15 dias registraram temperaturas mínimas abaixo de 15 graus. Em seis dias, as tardes não ultrapassaram os 20 graus. Uma nova massa de ar frio deve reduzir ainda mais as temperaturas neste fim de semana. A prefeitura aciona um plano emergencial quando os termômetros ficam abaixo dos 13 graus para atender a população em situação de rua.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!