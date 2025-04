SpaceX lança primeira missão tripulada para sobrevoar a órbita polar

A SpaceX, empresa do bilionário ELon Musk, lançou a primeira missão tripulada para sobrevoar a órbita polar. Quatro civis embarcaram na nave ‘Crew Dragon’ para explorar os Polos Norte e Sul. Durante o voo, eles participarão de 22 experimentos científicos para estudar os efeitos da microgravidade no corpo humano.



