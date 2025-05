Supermercados registram crescimento na compra de alimentos em abril

O consumo das famílias nos supermercados do Brasil cresceu 1,25% em abril em relação a março, e 2,63% comparado ao mesmo mês de 2024. No acumulado de janeiro a abril de 2025, o aumento foi de 2,5%. A Associação Brasileira de Supermercados atribui esse crescimento à antecipação do 13º do INSS e pagamentos relacionados ao Bolsa Família, Auxílio Gás, e PIS/Pasep.



