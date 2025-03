Supermercados registram queda de 4,25% nas vendas em fevereiro

As vendas nos supermercados apresentaram uma queda de 4,25% no mês de fevereiro. O orçamento das famílias, comprometido por despesas obrigatórias, como impostos e matrículas escolares, influenciou no resultado negativo. Apesar da redução em fevereiro, o acumulado do primeiro bimestre mostra um crescimento de 2,24%.



