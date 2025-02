Taxa de desemprego sobe para 6,5% e atinge mais de sete milhões de brasileiros

A taxa de desemprego no Brasil para o trimestre encerrado em janeiro foi divulgada pelo IBGE e registrou um índice de 6,5%, com um aumento de 0,3 ponto percentual em comparação ao trimestre que terminou em outubro. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma redução de 1,1 ponto percentual.



