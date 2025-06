Tiroteio fecha ruas e fere duas pessoas em ônibus no Rio de Janeiro

A manhã foi de caos e medo no Rio de Janeiro em mais um tiroteio que fechou a avenida Brasil e a Linha Vermelha na cidade. Passageiros de transporte público precisaram se proteger dos tiros trocados por policiais e criminosos. Um motorista e um passageiro de ônibus acabaram feridos e levados para o hospital. A Polícia Civil foi às ruas nesta terça-feira (10) para o cumprimento de pelo menos 70 mandados de prisão de integrantes de uma facção criminosa na comunidade do Complexo de Israel, na zona norte do Rio.



