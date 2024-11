Trabalho infantil no Brasil cai 14,6% em 2023, aponta estudo

Um levantamento preliminar do Ministério do Trabalho indica uma queda de 14,6% no índice de trabalho infantil em 2023 em comparação com o ano anterior. A redução foi observada em 22 estados. Os estados que não apresentaram essa diminuição foram Tocantins, Rio de Janeiro, Amazonas, Piauí e o Distrito Federal. No ano passado, mais de 1,6 milhão de crianças e adolescentes estavam nessa situação. O Brasil firmou um compromisso com a ONU para erradicar o trabalho infantil até o final de 2025.