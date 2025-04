O trecho da BR-101 na Grande Florianópolis (SC), onde uma carreta com combustível tombou e explodiu no último domingo (6), foi liberado. O acidente deixou cinco pessoas feridas, todas com queimaduras pelo corpo, e causou um incêndio que destruiu mais de 20 veículos.



