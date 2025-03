Tribunal Constitucional da Coreia do Sul anula impeachment do primeiro-ministro Han Duck-Soo

O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul anulou o impeachment do primeiro-ministro Han Duck-Soo, restaurando sua posição como presidente interino. Han tinha assumido o cargo em dezembro, mas foi destituído duas semanas depois devido a um conflito com o parlamento. A reversão ocorre em meio a uma crise política provocada pelo autogolpe de Yoon Suk-yeol, que declarou e rapidamente revogou uma Lei Marcial que restringia os direitos civis da população.



