Turismo cresce 6% e bate recorde nos primeiros três meses do ano

O setor do turismo no Brasil teve um crescimento de 5,8% no primeiro trimestre deste ano, atingindo um faturamento de R$ 55,4 bilhões. Este resultado supera o faturamento de mais de R$ 52 bilhões registrado no mesmo período de 2014. Em março, o setor movimentou R$ 18 bilhões, marcando um aumento de 6,6% em relação a março do ano anterior. Os estados da Bahia, Rio de Janeiro e Ceará se destacaram com os melhores desempenhos no período.



