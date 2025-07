Turismo estrangeiro no Brasil cresce quase 50% no 1º semestre

O número de turistas que visitaram o Brasil no primeiro semestre do ano cresceu quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria dos visitantes no período veio da Argentina, com mais de 2,3 milhões de turistas. Chile e Estados Unidos aparecem em seguida, com cerca de 400 mil turistas cada. De janeiro a junho deste ano, o Brasil recebeu mais de 5,3 milhões de estrangeiros, um aumento de 48,2% em relação ao mesmo período de 2024. A projeção do Ministério do Turismo é que o Brasil receba cerca de 6,9 milhões de estrangeiros até o fim do ano.



