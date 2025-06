Turquia enfrenta segundo dia de incêndios florestais

Na Turquia, os bombeiros entraram, nesta segunda-feira (30), no segundo dia de combate a incêndios florestais na província de Izmir. Quatro vilarejos e dois bairros foram evacuados por causa das chamas. Embora o país não enfrente uma onda de calor no momento, os incêndios na costa turca têm se tornado mais frequentes devido às mudanças climáticas. O verão na região está cada vez mais quente e seco, o que aumenta o risco de queimadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!