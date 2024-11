Ucrânia acusa Rússia de usar míssil balístico intercontinental em ataque

A Ucrânia acusa a Rússia de ter usado pela primeira vez um míssil balístico intercontinental com capacidade nuclear durante um ataque à cidade de Nipro. O equipamento atingiu uma instalação industrial. Analistas consideram o lançamento como uma resposta da Rússia após ataques ucranianos com mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos. O míssil não estava carregado com armamento nuclear.