Urso invade pista de aeroporto no Japão e causa cancelamento de voos

No Japão, voos foram cancelados depois de um urso invadir a pista do aeroporto da província de Yamagata. O urso foi visto na pista pela primeira vez de manhã. O animal desapareceu e retornou cinco horas depois, o que levou ao fechamento da pista. Armadilhas foram instaladas na área do aeroporto, caso o animal retorne. Ao todo, dez voos foram cancelados por causa da visita inesperada.



