Vacinação contra nova variante da Covid-19 começa nesta sexta-feira (11) no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, pessoas com mais de 60 anos podem receber, a partir desta sexta-feira (11), a primeira dose da vacina contra a nova variante da Covid-19. O imunizante já está disponível nos postos de saúde municipais, e a aplicação será feita de forma escalonada, à medida que novas doses forem chegando. O único requisito é ter tomado a última dose da vacina contra a Covid-19 há pelo menos um ano. De acordo com o painel epidemiológico da Prefeitura do Rio de Janeiro, mais de cinco mil casos de Covid foram registrados em 2025. Desses, 139 evoluíram com gravidade e 20 pessoas morreram por complicações da doença. A vacinação reduz o risco de internação e mortalidade causada pelo vírus.



