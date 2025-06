Vendas para o Dia dos Namorados devem subir 4,8% em São Paulo

As vendas para o Dia dos Namorados em São Paulo devem crescer quase 5% este ano. As lojas de roupas, acessórios e calçados lideram com um crescimento projetado pela Fecomercio de 9,3%. Farmácias e perfumarias vêm em seguida, com aumento esperado de 8%. A expectativa geral é de uma alta de 4,8% nas compras em comparação com o ano anterior. Entretanto, a inflação no setor de serviços e os juros altos impactam o desempenho do comércio na data celebrada em 12 de junho.



