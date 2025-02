Vídeo mostra momento em que avião capota no Canadá

Novas imagens do acidente com um avião no Canadá foram divulgadas nesta terça (18). O Vídeo mostra o momento em que a aeronave pousa, pega fogo e capota na pista. Apesar do susto, todas as 80 pessoas a bordo sobreviveram, graças ao uso do cinto de segurança. Alguns passageiros relataram que ficaram pendurados de cabeça pra baixo dentro do avião até o resgate.



