Vulcão Kanlaon entra em erupção nas Filipinas

O vulcão Kanlaon, localizado nas Filipinas, voltou a entrar em erupção. As cinzas e fumaça alcançaram 4 km de altura em um vilarejo próximo, levando à suspensão das aulas e os moradores estão em estado de alerta, preparados para evacuar caso seja necessário. Este vulcão já havia entrado em erupção em setembro e novamente em dezembro do ano passado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!