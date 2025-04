Weverton defende pênalti nos minutos finais, e Palmeiras assume liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Fortaleza fora de casa e se tornou o líder do Campeonato Brasileiro, com o goleiro Weverton defendendo um pênalti nos minutos finais. Já o São Paulo bateu o Santos por 2 a 1. No Maracanã, o Fluminense empatou com o Vitória em 1 a 1, com Germán Cano marcando para o tricolor carioca. Confira os gols desses e de outros jogos da rodada do Campeonato Brasileiro deste domingo (20).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!