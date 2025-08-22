Arrecadação das receitas federais tem o melhor mês de julho em dez anos

A arrecadação do governo federal com impostos e contribuições registrou o melhor mês de julho dos últimos dez anos. Foram mais de R$ 254 bilhões - um crescimento de 4,57% em relação a julho do ano passado. No acumulado de janeiro a julho, a arrecadação somou R$ 1,67 trilhão.



