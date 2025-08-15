Banco do Brasil tem queda de 60% no lucro no segundo trimestre deste ano

O Banco do Brasil divulgou na noite desta quinta-feira (14) um lucro líquido ajustado de R$ 3,8 bilhões no trimestre de abril a junho deste ano. O resultado representa uma queda de 60% na comparação com o mesmo período do ano passado. E veio mais de R$ 1 bilhão abaixo da expectativa. Os números do semestre também indicam queda se comparados aos do mesmo período de 2024: menos 40,7%. Houve crescimento nas despesas administrativas e de pessoal. E aumento da inadimplência na carteira de agronegócios, e de micro, pequenas e médias empresas. O comando do banco fala em "ações imediatas que incluem a revisão dos fluxos de cobrança".



