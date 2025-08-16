Logo R7.com
Brasil responde a acusações de práticas desleais no comércio com EUA

CNA apresenta dados técnicos em resposta às tarifas impostas pelos EUA sobre produtos brasileiros

JR 24H|Do R7

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil protocolou uma resposta técnica às acusações do governo americano de práticas desleais no comércio. O país usou esse discurso para justificar as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Com dados técnicos e números, a CNA mostra que os Estados Unidos receberam tratamento melhor até que parceiros do Mercosul e que nunca houve a adoção de medidas ou tarifas que tenham discriminado os Estados Unidos.

