Brasil responde a acusações de práticas desleais no comércio com EUA

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil protocolou uma resposta técnica às acusações do governo americano de práticas desleais no comércio. O país usou esse discurso para justificar as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Com dados técnicos e números, a CNA mostra que os Estados Unidos receberam tratamento melhor até que parceiros do Mercosul e que nunca houve a adoção de medidas ou tarifas que tenham discriminado os Estados Unidos.



