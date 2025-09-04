Comissão de Finanças e Tributação da Câmara discute combate à lavagem de dinheiro

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara discutiu o combate à lavagem de dinheiro. O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou aos parlamentares que as fintechs vão ter que repassar à Receita informações sobre movimentações financeiras de forma retroativa, desde janeiro deste ano. Agora, as startups do setor financeiro estão sujeitas às mesmas regras dos bancos para evitar a lavagem de dinheiro de organizações criminosas.



