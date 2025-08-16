Logo R7.com
Deputado Ricardo Ayres é nomeado relator da CPI do INSS

CPI investigará descontos ilegais em aposentadorias e pensões no Brasil

JR 24H|Do R7

O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou o deputado Ricardo Ayres, do Republicanos-TO, como relator da CPI do INSS. A comissão é formada por deputados e senadores, e vai investigar os descontos ilegais no pagamento de aposentados e pensionistas feitos por associações e sindicatos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a CPI vai ser instalada na semana que vem. O senador Omar Aziz vai presidir a comissão.

