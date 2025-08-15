Encontro histórico de Trump e Putin no Alasca foca na guerra da Ucrânia

Está previsto para esta sexta-feira (15) o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin. A reunião mobiliza toda a comunidade internacional, é considerada histórica e rompe o isolamento do líder russo, que tem um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. O encontro acontece no Alasca, na base militar americana de Anchorage, e começa com uma conversa a sós entre os dois líderes. Apenas intérpretes estarão presentes. Trump declara que pretende colher de Putin uma posição clara sobre o fim da guerra com a Ucrânia. Líderes europeus apelam para que nenhuma decisão seja tomada sem a participação de um representante de Kiev. O presidente americano menciona a entrega de territórios por parte da Ucrânia, o que é descartado pelo presidente Volodmir Zelensky. O controle de armas nucleares também pode entrar em pauta. Está previsa uma entrevista de Trump e Putin ao final para anunciar o resultado do encontro.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!