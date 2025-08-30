EUA: Primeira audiência sobre demissão de diretora do Fed termina sem decisão

Nos Estados Unidos, a primeira audiência sobre a demissão da diretora do Banco Central, Lisa Cook, terminou sem decisão. A medida, anunciada pelo presidente Donald Trump no início da semana, está sendo avaliada pela juíza responsável, que analisa se a saída da diretora violaria direitos e ameaçaria a autonomia do Federal Reserve (Fed). A defesa de Cook argumenta que a demissão busca garantir uma maioria republicana no comitê do banco central, enquanto Trump alega justa causa, citando denúncias de fraudes imobiliárias, que a diretora nega.

Durante a audiência, os advogados de Cook responderam por mais de uma hora a questionamentos sobre os motivos da demissão e se haveria pretexto ilegítimo. A decisão sobre a permanência de Lisa Cook deve ser divulgada na próxima semana. A situação ocorre em meio a dados recentes de inflação, que acumulam 2,6% nos últimos doze meses, acima da meta do Fed de até 2%, e à política de tarifas do governo americano, que encerrou a isenção de impostos sobre produtos importados da China para fortalecer a produção local.