Grupo identifica 118 vítimas de abuso sexual na Igreja Católica em Portugal em 20 meses

Um grupo criado para denunciar casos de abuso sexual na Igreja Católica, em Portugal, revelou que foram identificadas 118 vítimas nos últimos 20 meses. Os crimes aconteceram, principalmente, contra crianças em idades entre 10 e 11 anos e foram cometidos por religiosos. Um terço dos abusos teria ocorrido dentro da própria Igreja. Segundo a coordenadora do grupo, as vítimas demoraram a se pronunciar por conta do medo.