Maduro aparece fardado e fala em ‘defender soberania contra guerra psicológica do governo Trump’

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apareceu fardado ao visitar tropas em Caracas. A visita aconteceu no mesmo dia em que navios de guerra dos Estados Unidos chegaram ao Caribe, próximo à costa venezuelana.

Maduro falou em defender a soberania do país contra uma "guerra psicológica" do governo Donald Trump. Ele disse que a Colômbia também reforçou a segurança na fronteira. A tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela aumenta com a operação militar americana, que inclui sete navios e um submarino nuclear na região.