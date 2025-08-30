Maduro aparece fardado e fala em ‘defender soberania contra guerra psicológica do governo Trump’
Presidente da Venezuela discursa sobre segurança e tensões com os EUA
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apareceu fardado ao visitar tropas em Caracas. A visita aconteceu no mesmo dia em que navios de guerra dos Estados Unidos chegaram ao Caribe, próximo à costa venezuelana.
Maduro falou em defender a soberania do país contra uma "guerra psicológica" do governo Donald Trump. Ele disse que a Colômbia também reforçou a segurança na fronteira. A tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela aumenta com a operação militar americana, que inclui sete navios e um submarino nuclear na região.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas