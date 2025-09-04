Pesquisa aponta que maioria vê corrupção como maior problema no Brasil

Mais da metade da população acha que a corrupção é o maior problema do Brasil e que o governo Lula faz um combate melhor do que o governo Bolsonaro fez. Os dados são da pesquisa Atlas Intel de agosto.

52% dos entrevistados acreditam que o governo Lula tem um desempenho melhor no quesito "justiça e combate à corrupção" do que o governo Bolsonaro. Já para 44%, Bolsonaro fez um melhor combate, e 5% disseram que foi igual ou não souberam responder.

A pesquisa Atlas Intel ouviu 6.238 pessoas pela internet entre os dias 20 e 25 de agosto. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%.

aqui!