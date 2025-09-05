Projeto de anistia pode ir ao Senado com mudanças

Um projeto de anistia para envolvidos na tentativa de golpe e nos atos do 8 de janeiro dominou as discussões nesta quinta-feira (4) no Congresso. Um dos projetos também busca livrar Jair Bolsonaro da prisão e até devolve ao ex-presidente a condição de concorrer às eleições. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está fazendo uma negociação paralela ao texto da Câmara dos Deputados.

Essa costura pode atropelar a proposta que tramita na Câmara. Nos bastidores, os parlamentares afirmam que o presidente do Senado construiu um texto que já tem o apoio do governo e até do Supremo Tribunal Federal. A ideia de Alcolumbre seria reduzir as penas previstas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, mas evitar uma anistia geral e irrestrita.

Publicamente, a oposição rejeita qualquer proposta que não seja de anistia geral e defende que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteja incluído. O presidente da Câmara, Hugo Motta, declarou que ainda não há definição sobre a pauta, mas admite que a pressão é grande. No início do dia, o presidente Lula demonstrou preocupação com a anistia e pediu a mobilização dos aliados.

