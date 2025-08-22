Secretário-geral da ONU apela para que EUA e Venezuela resolvam suas diferenças por meios pacíficos

Outro tema que não consta na pauta oficial do encontro, mas está no centro das preocupações das nações da América do Sul, é a movimentação do governo americano, que deslocou navios, aviões, submarinos e um expressivo contingente militar para a região do Caribe tendo como justificativa o combate ao narcotráfico de origem venezuelana. A cúpula da diplomacia brasileira vê com preocupação a iniciativa e mais um potencial gesto de interferência do governo Trump na região. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou para que os Estados Unidos e a Venezuela "diminuam as tensões, usem de moderação e resolvam suas diferenças por meios pacíficos".



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!