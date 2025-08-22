Secretário-geral da ONU apela para que EUA e Venezuela resolvam suas diferenças por meios pacíficos
Governos da América do Sul reagem ao deslocamento de tropas americanas na região
Outro tema que não consta na pauta oficial do encontro, mas está no centro das preocupações das nações da América do Sul, é a movimentação do governo americano, que deslocou navios, aviões, submarinos e um expressivo contingente militar para a região do Caribe tendo como justificativa o combate ao narcotráfico de origem venezuelana. A cúpula da diplomacia brasileira vê com preocupação a iniciativa e mais um potencial gesto de interferência do governo Trump na região. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou para que os Estados Unidos e a Venezuela "diminuam as tensões, usem de moderação e resolvam suas diferenças por meios pacíficos".
