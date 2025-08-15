Logo R7.com
Silas Malafaia é incluído em inquérito que apura sanções dos EUA contra o Brasil

Ministro do Supremo aponta tentativas de obstrução no caso de Jair Bolsonaro

JR 24H|Do R7

O pastor Silas Malafaia foi incluído no inquérito que apura ações para incentivar os Estados Unidos a aplicar sanções contra o Brasil. Para o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, autoridades buscam atrapalhar o andamento do processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado por tentativa de golpe de Estado. Nesta quinta-feira (14), Malafaia voltou a defender o impeachment e a prisão de Moraes.

