90% dos brasileiros com dez anos ou mais usam celular para acessar a internet Maior índice registrado em oito anos segundo IBGE JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 23h50 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h50 ) twitter

90% dos brasileiros com dez anos ou mais têm celular e acessam a internet, segundo o IBGE

Nove em cada dez brasileiros com 10 anos ou mais têm celular e acessam a internet no Brasil, conforme dados do IBGE. Este é o maior número já alcançado em oito anos desde o início do levantamento. Em 2024, o celular se tornou o principal meio de acesso à internet para essa faixa etária, superando os computadores. A pesquisa também revelou que apenas 7% dos domicílios ainda contam com telefone convencional. Nas áreas rurais, a adesão ao celular aumentou de forma significativa, passando de 54,6% para 77,2%. As regiões Norte e Nordeste registraram um crescimento expressivo no uso de celulares, contribuindo para reduzir as diferenças regionais. Entre os idosos, a posse de celulares chega a 78%, enquanto o grupo de idade entre 25 a 39 anos é o que mais utiliza o dispositivo.

Assista ao vídeo - 90% dos brasileiros com dez anos ou mais têm celular e acessam a internet, segundo o IBGE

