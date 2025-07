Lula afirma que quer negociar as tarifas de importação com os EUA

O presidente Lula afirmou nesta quarta-feira (24) que quer negociar as tarifas de importação com os Estados Unidos e defendeu a regulamentação das redes sociais. Em discurso, o presidente falou sobre a importância do incentivo à educação e voltou a defender o projeto de isenções no Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês.



