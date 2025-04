Acidente de ônibus em Minas Gerais deixa 11 mortos Ônibus transportava 53 passageiros de Goiás para São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 23h32 (Atualizado em 08/04/2025 - 23h32 ) twitter

Acidente com ônibus de viagem mata pelo menos 11 pessoas em Minas Gerais

Um acidente envolvendo um ônibus de viagem resultou na morte de pelo menos 11 pessoas no Triângulo Mineiro. O incidente ocorreu quando o motorista perdeu o controle ao entrar em uma rotatória, próximo a Araguari. O veículo transportava 53 passageiros, que embarcaram em Anápolis, Goiânia e Caldas Novas, rumo ao estado de São Paulo.

Entre as vítimas fatais estavam duas crianças de 2 e 4 anos. O acidente também deixou 16 passageiros feridos, que foram socorridos e levados para hospitais em Araguari e Uberlândia. Entre os feridos, uma mulher grávida teve o braço amputado e precisou passar por um parto de emergência.

A empresa responsável pelo ônibus afirmou que está colaborando com as investigações para determinar as causas do acidente e que está prestando assistência às vítimas. Após o ocorrido, familiares dos passageiros buscaram informações sobre seus entes queridos, como o caso de Jair, que aguardava notícias de seus irmãos internados em Uberlândia.

Assista em vídeo - Acidente com ônibus de viagem mata pelo menos 11 pessoas em Minas Gerais

