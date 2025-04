Idosa de 78 anos é atropelada por ônibus na faixa de pedestres em Cajamar (SP)

O número de mortes por atropelamento em São Paulo aumentou quase 10%, em relação ao ano passado. Em Cajamar, na região metropolitana, Vilma Figueiredo, de 78 anos, foi atingida por um ônibus, na faixa de pedestres. Ela teve uma perna amputada. O motorista do ônibus, de 54 anos, prestou socorro e foi levado para a delegacia. Ele disse que não viu a aposentada. Só neste ano, 186 pessoas morreram em acidentes parecidos, no estado de São Paulo. A vítima está internada e não tem previsão de alta. Em nota, a empresa disse que lamenta o acidente e que abriu sindicância interna para apurar as responsabilidades.



