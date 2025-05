Acidente em alta velocidade deixa uma jovem morta e feridos no Maranhão Motorista embriagada atropela oito pessoas da mesma família em Balsas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h21 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h21 ) twitter

Minuto JR: Carro em alta velocidade atropela oito pessoas da mesma família no MA

Um veículo em alta velocidade atropelou oito membros de uma mesma família em Balsas, interior do Maranhão. Uma jovem de 18 anos perdeu a vida, enquanto outras vítimas foram hospitalizadas, incluindo um bebê, e três ainda permanecem internadas.

A condutora do carro demonstrava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro, resultando em sua prisão. O acidente ocorreu em uma área residencial, causando grande comoção na comunidade local. As autoridades investigam as circunstâncias do atropelamento para determinar as responsabilidades envolvidas.

Minuto JR: Carro em alta velocidade atropela oito pessoas da mesma família no MA

