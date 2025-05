Previsão do tempo: INMET coloca quase 1,2 mil municípios em alerta para chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, colocou quase 1.200 municípios em alerta para chuvas intensas. O litoral do Nordeste segue com chuva forte em vários momentos do dia. As capitais Recife, Maceió e Aracaju devem receber os maiores volumes. É alto o risco de novos transtornos. Em São Paulo, a semana começa com sol e calor. Na quarta (21), uma frente fria chega ao estado, trazendo chuva e melhorando a qualidade do ar. Uma nova frente fria avança pela região Sul com chuva e ar frio entre o norte gaúcho e sul paranaense. No Centro-Oeste e Sudeste, dia ensolarado e com alerta para baixa umidade do ar. No Norte e no Nordeste, o calor persiste, com chuva forte em vários períodos.



