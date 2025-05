Julgamento de flamenguista acusado de matar palmeirense começa nesta segunda (19)

Começou nesta segunda-feira (19) o julgamento do torcedor do Flamengo suspeito de matar uma palmeirense após o arremesso de uma garrafa. O júri popular de Jonathan Messias dos Santos começou pela manhã em um fórum criminal da Zona Oeste de São Paulo. Ele é réu no processo da morte de Gabriela Anelli, durante uma confusão antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo, em julho de 2023. Jonathan, torcedor do Flamengo, foi acusado de atirar uma garrafa contra um grupo de palmeirenses. Gabriela, atingida no pescoço por estilhaços desta garrafa, foi socorrida, mas não resistiu e morreu.



