Adolescente atropela idoso ao dirigir carro de luxo no Paraná

Idoso é internado após ser atropelado por adolescente que dirigia carro de luxo no PR

No Paraná, um idoso foi hospitalizado após ser atropelado por um adolescente de 16 anos que dirigia um carro de luxo. O jovem avançou o sinal vermelho em alta velocidade e colidiu com o ciclista e outros dois carros. A vítima, que distribuía marmitas para pessoas em situação de rua, sofreu ferimentos na cabeça, mas está fora de perigo. O adolescente pegou o carro sem o conhecimento do pai, que pode ser responsabilizado pelo acidente.

