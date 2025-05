Homem é preso em GO com documentos falsos que vão de diploma de medicina à farda da ONU

Um homem foi preso, em Goiás, com um acervo de documentos falsos: diplomas de medicina, passaportes diplomáticos, certificados da CIA e até fardas da ONU. Segundo a polícia, o homem ainda oferecia milhares de cursos. Tudo em nome de "Roberto Cohen", de 56 anos, o suposto dono da escola. Para a polícia, o homem disse ser israelense e garantiu que todos os documentos são verdadeiros. Afirmou ser médico, fisioterapeuta, tenente-coronel do exército e até responsável por uma missão de paz da ONU. O suspeito foi solto na audiência de custódia e deve ser indiciado por falsificação de documentos públicos e privados e uso indevido de marcas e símbolos públicos, com até 17 anos de cadeia.



