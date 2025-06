Advogados são presos suspeitos de planejar morte de clientes Polícia aponta fraude de R$ 15 milhões em processos judiciais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 00h21 (Atualizado em 18/06/2025 - 00h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia prende advogados suspeitos de mandar matar casal de clientes para ficar com R$ 15 milhões

A Polícia Civil prendeu quatro indivíduos, incluindo dois advogados, suspeitos de envolvimento na morte dos empresários José Eduardo Ometto Pavan e Rosana Ferrari em São Pedro, a cerca de 200 km de São Paulo. Os advogados tinham uma relação profissional de mais de dez anos com as vítimas e são acusados de planejar o crime para herdar parte do patrimônio dos clientes, estimado em R$ 15 milhões.

Os advogados teriam convencido o casal a transferir bens e valores sob a justificativa de proteção patrimonial, além de falsificar documentos judiciais e decisões de juízes. A polícia afirma que os advogados contrataram dois executores para realizar o assassinato dos empresários ocorrido em abril. A defesa dos advogados nega as acusações, alegando que a relação era estritamente profissional e que eles não são mandantes do crime.

Assista ao vídeo - Polícia prende advogados suspeitos de mandar matar casal de clientes para ficar com R$ 15 milhões

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!