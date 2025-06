Justiça argentina determina que Cristina Kirchner cumpra prisão domiciliar

A Justiça da Argentina determinou que a ex-presidente Cristina Kirchner pode cumprir prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Ela cumprirá a pena no apartamento em que mora. Cristina foi condenada a seis anos de prisão por irregularidades em contratos de obras públicas e recorreu da decisão por três anos, mas a sentença foi confirmada pela suprema corte na semana passada. Kirchner também está impedida de ocupar cargos públicos.



