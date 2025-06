Governo de Portugal estuda endurecer as regras de imigração para o país

O governo de Portugal quer endurecer as regras de imigração. Uma das medidas apresentadas é dobrar o tempo mínimo de residência para que um estrangeiro consiga a nacionalidade portuguesa. A proposta começou a ser discutida, nesta terça-feira (17), no parlamento. O programa também prevê a criação da força nacional de estrangeiros, que vai fazer o controle das fronteiras.



