AGU e INSS discutem restituição de valores descontados indevidamente Reunião aborda devolução de descontos feitos a aposentados e pensionistas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/05/2025 - 23h46 (Atualizado em 02/05/2025 - 23h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

AGU e novo presidente do INSS se reúnem para discutir devolução de dinheiro descontado em fraudes

A Advocacia-Geral da União e o novo presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., reuniram-se para tratar da devolução de valores descontados indevidamente de milhões de beneficiários. A reunião ocorreu na sede da AGU e focou em como reverter os descontos feitos de maneira incorreta a aposentados e pensionistas.

Nos primeiros dias à frente do INSS, Gilberto Waller Jr. também terá que reestruturar parte da equipe do instituto. Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS, é suspeito de facilitar descontos indevidos e, junto com outros membros da diretoria, está sob investigação e foi afastado. Stefanutto nega as acusações.

As investigações revelaram que Virgílio Antônio Filho, ex-procurador do INSS, foi afastado por suspeita de receber propina superior a R$18 milhões. André Fidelis, ex-diretor de benefícios, teria recebido R$5 milhões por meio de uma empresa de seu filho, enquanto Alexandre Guimarães, ex-diretor de governança, planejamento e inovação, teria recebido R$313 mil.

Durante as investigações, US$200 mil foram apreendidos com o policial federal Philipe Roteres Coutinho. Imagens do aeroporto de Congonhas mostram um agente utilizando uma viatura da Polícia Federal para transportar o ex-procurador Virgílio Antônio Ribeiro e o empresário Danilo Berndt até a aviação executiva.

‌



Dados do INSS indicam que mais de quatro milhões de beneficiários podem ter sido afetados pelas fraudes. A defesa de Alexandre Guimarães afirmou que ele não está envolvido nas fraudes, enquanto os advogados de Felipe Coutinho negaram qualquer ligação dele com os desvios. Os demais investigados não se manifestaram.

Assista em vídeo - AGU e novo presidente do INSS se reúnem para discutir devolução de dinheiro descontado em fraudes

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!