Alerta vermelho de chuva intensa em Salvador neste sábado Frente fria mantém temporais na Bahia, com riscos de alagamentos e deslizamentos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/05/2025 - 23h36 (Atualizado em 02/05/2025 - 23h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja como ficará o tempo neste final de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para a região metropolitana de Salvador devido às chuvas intensas previstas para este sábado. A frente fria sobre a Bahia continua a causar temporais, aumentando os riscos de alagamentos e deslizamentos em diversos municípios. A expectativa é que as chuvas diminuam a partir de domingo.

Em outras partes do Brasil, as condições climáticas variam. Em São Paulo e Florianópolis, o tempo está firme com sol predominando e temperaturas entre 26 e 29 graus. Cuiabá enfrenta um dia abafado com pancadas de chuva à tarde e temperaturas chegando a 33 graus.

Além da Bahia, chuvas são esperadas em pontos isolados do Amazonas, Pará, Amapá e Rio Grande do Sul. No sul do país, uma frente fria provoca chuva fraca no interior do Rio Grande do Sul. Entre Acre, Amazonas e Rondônia, calor e umidade podem gerar temporais.

Para o fim de semana, Porto Alegre deve registrar 26 graus; Rio de Janeiro, 28 graus; Goiânia, 29 graus; Aracaju, 27 graus; e Macapá até 31 graus. Em São Vicente, litoral paulista, o tempo será ensolarado com máximas em torno de 25 graus. Já em Dourados, Mato Grosso do Sul, o sol aparecerá com poucas nuvens e temperaturas chegando a 28 graus.

‌



Assista em vídeo - Veja como ficará o tempo neste final de semana

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!