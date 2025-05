Brasileira é encontrada morta em hotel nas proximidades de Tóquio, no Japão

Amanda Borges, de 30 anos, natural de Caldazinha (GO) e residente em São Paulo, foi encontrada morta em um hotel nas proximidades de Tóquio, onde se hospedava para participar de um intercâmbio e assistir a uma corrida de carros. A brasileira, que havia viajado inicialmente para a Coreia do Sul em março para cuidar de um parente do namorado, deveria retornar ao Brasil em 1° de maio, mas parou de responder às mensagens da família horas antes do voo. As autoridades japonesas encontraram seu corpo com sinais de asfixia e sem seus objetos pessoais. O governo de Goiás afirmou estar acompanhando as investigações por meio de seu setor de assuntos internacionais.



