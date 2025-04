Anvisa determina retenção obrigatória de receita para canetas emagrecedoras Medida visa controlar uso inadequado de medicamentos indicados para diabetes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 21h09 (Atualizado em 16/04/2025 - 21h09 ) twitter

Anvisa determina retenção obrigatória de receita para venda das chamadas ‘canetas emagrecedoras’

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a obrigatoriedade da retenção de receita para medicamentos usados no tratamento do diabetes que também são empregados para emagrecimento, como o Ozempic. A decisão responde ao aumento da procura por essas “canetas emagrecedoras”, resultando na escassez do produto para pacientes que realmente necessitam do tratamento.

Dados da Anvisa revelam que 32% das notificações de efeitos adversos no Brasil estão relacionadas ao uso desses medicamentos fora das indicações previstas na bula. Entre os problemas relatados está a pancreatite, responsável por 5,9% dos casos. A nova regulamentação exige que a venda desses medicamentos ocorra apenas mediante retenção da receita médica, intensificando o controle sobre seu consumo.

A medida busca garantir o uso racional dos medicamentos, respeitando a prescrição médica e diretrizes baseadas em evidências científicas. A regra entrará em vigor 60 dias após sua publicação no Diário Oficial da União.

Anvisa determina retenção obrigatória de receita para venda das chamadas 'canetas emagrecedoras'

