PMs denunciados por jovem que pediu ajuda no Carnaval são indiciados por estupro de vulnerável

Dois policiais militares de São Paulo foram indiciados por estupro de vulnerável, depois de terem sido denunciados por uma jovem, no mês passado. Ela havia pedido ajuda para chegar em casa após um bloco de Carnaval. A principal prova contra os policiais veio da câmera de uma rua de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Depois de ser forçada a entrar na viatura e abandonada numa rodovia, ela registrou um boletim de ocorrência por estupro. O resultado do laudo foi inconclusivo para crime sexual, já o exame toxicológico indicou a presença de álcool no sangue da vítima e ainda de três medicamentos psiquiátricos. O cabo James Gomes e o soldado Leo Aquino estão detidos e foram indiciados nesta quarta (16).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!