Israel confirma a morte de mais um chefe do Hamas

As forças de segurança de Israel confirmaram a morte de mais um chefe do grupo terrorista Hamas que esteve envolvido no planejamento do ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel. Mahmud Ibrahim Hasan Abu Hisirah atuava ao lado de um dos principais líderes militares do grupo. A Jihad Islâmica, que é aliada do Hamas, divulgou, nesta quarta-feira (16), imagens de um refém israelense. Confira na reportagem.



